هيئة الطيران المدني اليمنية: ندين قيام طائرات العدوان الإسرائيلي بالاستهداف المباشر لمطار صنعاء الدولي – موقع قناة المنار – لبنان
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December 27 2024 - 00:30

هيئة الطيران المدني اليمنية: ندين قيام طائرات العدوان الإسرائيلي بالاستهداف المباشر لمطار صنعاء الدولي

منذ 46 mins 26 December، 2024
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