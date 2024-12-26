نقيب الصيادلة في لبنان الدكتور جو سلوم لموقع المنار : 400 صيدلية تضررت في العدوان الأخير، منها 45 مدمّرة بالكامل – موقع قناة المنار – لبنان
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December 26 2024 - 12:08

نقيب الصيادلة في لبنان الدكتور جو سلوم لموقع المنار : 400 صيدلية تضررت في العدوان الأخير، منها 45 مدمّرة بالكامل

منذ 14 mins 26 December، 2024
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