سرايا القدس – كتيبة طولكرم: استهدفنا قوة مشاة إسرائيلية بزخات كثيفة من الرصاص في محور حارة الشجاعية في مخيم نور شمس وفجرنا عدداً من العبوات في آليات الاحتلال وقوات الإسناد محققين إصابات مؤكدة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 26 2024 - 04:24

سرايا القدس – كتيبة طولكرم: استهدفنا قوة مشاة إسرائيلية بزخات كثيفة من الرصاص في محور حارة الشجاعية في مخيم نور شمس وفجرنا عدداً من العبوات في آليات الاحتلال وقوات الإسناد محققين إصابات مؤكدة

منذ 22 mins 26 December، 2024
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