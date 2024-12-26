نقيب الصيادلة جو سلوم لموقع المنار: 400 صيدلية متضررة في العدوان “الإسرائيلي” الأخير وإطلاق مبادرة لدعمها

أعلن نقيب الصيادلة في لبنان، الدكتور جو سلوم، عن حجم الأضرار التي لحقت بالصيدليات نتيجة العدوان “الإسرائيلي” الأخير على لبنان، مشيرًا إلى أن” هناك نحو 400 صيدلية متضررة. وأوضح أن 45 مبنى من هذه الصيدليات دُمّرت بالكامل، بينما تعرّضت حوالي 200 صيدلية لدمار داخلي شامل، فيما تعاني 140 صيدلية من أضرار جزئية”.

وأضاف سلوم، في حديث لموقع المنار، أن” النقابة أجرت إحصاءات دقيقة وشاملة حول الأضرار، وقدّمت البيانات لمجلس الجنوب ممثلًا بالسيد هاشم حيدر، وإلى المدير العام لوزارة الاقتصاد الدكتور محمد أبو حيدر، فضلًا عن جهات دولية مثل اتحاد الصيادلة العالمي (FIP) واتحاد الصيادلة الفرنكوفونيين. كما قامت النقابة بزيارة عدد من السفارات في هذا الإطار، إلا أن المساعدات العملية لم تبدأ بعد”.

مبادرة للتبرع وإعادة إعمار الصيدليات

وفي خطوة عملية لتحفيز الدعم، أعلن سلوم عن تسلّمه تبرعًا بقيمة 10,000 دولار نقدًا من شركة L Pharm، ممثلة بصاحبها الأستاذ أحمد لاوند. وقد تم إيداع المبلغ في الحساب المخصص لدعم الصيدليات المتضررة لدى بنك بلوم. وأشاد سلوم بهذه المبادرة التي تُعدّ دعمًا فعليًا للصيدليات، شاكرًا الأستاذ أحمد لاوند والدكتور زياد الحاج شحادة على دورهما في تحقيق هذه الخطوة.

ودعا نقيب الصيادلة جميع شركات ومصانع الأدوية إلى تقديم تبرعات مماثلة، مؤكدًا أن”الشراكة الحقيقية في قطاع الدواء تتجلى في دعم المتضررين. وأعلن سلوم أن مجلس النقابة سيقوم بتوزيع المساعدات على الصيدليات المتضررة بشكل عادل وشفاف، فور توفر مبلغ كافٍ من التبرعات، وسيتم الإعلان عن تفاصيل المستفيدين لاحقًا”.

وختم سلوم تصريحه بالتأكيد على أن” إعادة تشغيل الصيدليات يشكّل عنصرًا أساسيًا في صمود المجتمع وعودة الحياة إلى طبيعتها وهو نوع من المقاومة، حيث لا يمكن استعادة الخدمات الصحية في المناطق المتضررة دون إعادة افتتاح هذه الصيدليات”.

المصدر: موقع المنار