آليات الاحتـ ـلال تواصل إطلاق النار بكثافة باتجاه المناطق الجنوبية الشرقية من حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة بالتزامن مع سماع دوي انفجار في المدينة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 26 2024 - 04:24

آليات الاحتـ ـلال تواصل إطلاق النار بكثافة باتجاه المناطق الجنوبية الشرقية من حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة بالتزامن مع سماع دوي انفجار في المدينة

منذ 1 ساعة 26 December، 2024
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