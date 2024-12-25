الجيش اللبناني: بتاريخ 25 /12 /2024 ما بين الساعة 14.30 والساعة 18.00 ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة قوسايا – زحلة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 25 2024 - 16:34

الجيش اللبناني: بتاريخ 25 /12 /2024 ما بين الساعة 14.30 والساعة 18.00 ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة قوسايا – زحلة

منذ 2 ساعة 25 December، 2024
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