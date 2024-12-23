وزير الخارجية القطري يشدد على ضرورة ضمان وحدة سوريا والعمل على انتقال سلمي للسلطة من خلال عملية سياسية جامعة لكافة أطياف الشعب السوري وتعزيز جهود حماية المدنيين ومكافحة الإرهاب – موقع قناة المنار – لبنان
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December 23 2024 - 17:08

وزير الخارجية القطري يشدد على ضرورة ضمان وحدة سوريا والعمل على انتقال سلمي للسلطة من خلال عملية سياسية جامعة لكافة أطياف الشعب السوري وتعزيز جهود حماية المدنيين ومكافحة الإرهاب

منذ 51 mins 23 December، 2024
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