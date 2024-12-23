أحمد الشرع (الجولاني): الجانب القطري كان ثابتا على موقفه إلى جانب الشعب السوري وأبدى كل الدعم لسوريا في مرحلتها الانتقالية وسنبدأ تعاونا استراتيجيا واسعا مع قطر خلال الفترة المقبلة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 23 2024 - 17:08

أحمد الشرع (الجولاني): الجانب القطري كان ثابتا على موقفه إلى جانب الشعب السوري وأبدى كل الدعم لسوريا في مرحلتها الانتقالية وسنبدأ تعاونا استراتيجيا واسعا مع قطر خلال الفترة المقبلة

منذ 1 ساعة 23 December، 2024
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