نتنياهو: “إسرائيل” ستواصل التحرّك ضد الحوثيين – موقع قناة المنار – لبنان
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December 22 2024 - 18:26

نتنياهو: “إسرائيل” ستواصل التحرّك ضد الحوثيين

منذ 21 mins 22 December، 2024
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