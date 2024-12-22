الاحتلال يحرق منازل الأهالي في منطقة العلمي خلف مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 22 2024 - 18:24

الاحتلال يحرق منازل الأهالي في منطقة العلمي خلف مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة

منذ 1 ساعة 22 December، 2024
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