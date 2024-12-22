مراسل المنار: نقل الصليب الاحمر اللبناني المواطنين اللبنانين رأفت وعلي ويوسف الاحمد قاسم واحمد وجعفر حيدر جعفر جعفر الذين افرج عنهم العدو الصهيوني عند معبر رأس الناقورة الحدودي والذين كان قد اختطفهم بعد وقف اطلاق النار وسيتم نقلهم الى احدى مستشفيات صور لاجراء بعض الفحوص الطبية قبل تسليمهم لمديرية المخابرات في الجيش اللبناني في صيدا – موقع قناة المنار – لبنان
مراسل المنار: نقل الصليب الاحمر اللبناني المواطنين اللبنانين رأفت وعلي ويوسف الاحمد قاسم واحمد وجعفر حيدر جعفر جعفر الذين افرج عنهم العدو الصهيوني عند معبر رأس الناقورة الحدودي والذين كان قد اختطفهم بعد وقف اطلاق النار وسيتم نقلهم الى احدى مستشفيات صور لاجراء بعض الفحوص الطبية قبل تسليمهم لمديرية المخابرات في الجيش اللبناني في صيدا