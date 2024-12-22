كتائب القسام: استهدفنا ناقلة جند صهيونية بعبوة العمل الفدائي غرب مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 22 2024 - 12:14

كتائب القسام: استهدفنا ناقلة جند صهيونية بعبوة العمل الفدائي غرب مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة

منذ 6 mins 22 December، 2024
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