صحيفة معاريف “الاسرائيلية”:الجيش “الإسرائيلي” والمؤسسة الأمنية يقران بأن محاربة الحوثيين معقدة لصعوبة جمع معلومات استخباراتية – موقع قناة المنار – لبنان
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December 22 2024 - 16:52

صحيفة معاريف “الاسرائيلية”:الجيش “الإسرائيلي” والمؤسسة الأمنية يقران بأن محاربة الحوثيين معقدة لصعوبة جمع معلومات استخباراتية

منذ 9 mins 22 December، 2024
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