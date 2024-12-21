ميقاتي: نتمنى انتخاب رئيس للجمهورية في التاسع من كانون الثاني المقبل

رعى رئيس حكومة تضرف الاعمال في لبنان نجيب ميقاتي السبت افتتاح قسم قسطلة القلب والتميييل في مستشفى طرابلس الحكومي، بحضور وزير الصحة العامة فراس الابيض، مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد امام، رئيس أساقفة طرابلس للروم الكاثوليك المطران إدوار ضاهر، وحشد نيابي ونقابي ووجوه طرابلسية.

وبالمناسبة، قال ميقاتي “لا ننسى ان نتوقف بإجلال امام أرواح شهداء القطاع الصحي، حيث ان حوالى 225 مسعفا وطبيبا استشهدوا خلال العدوان الاخير”، وتابع “أتمنى ان يكون العام 2025 مليئا بالصحة والسعادة والسرور وراحة البال والطمأنينة لجميع اللبنانيين، بدءا بانتخاب رئيس للجمهورية في التاسع من كانون الثاني المقبل، متطلعين الى رئيس للجمهوريّة يمثل كل لبنان ويجمع جميع اللبنانيين، لما فيه خير الوطن” .

بدوره، قال الابيض “يسعدني أن أكون معكم اليوم في افتتاح مركز تمييل القلب في مستشفى طرابلس الحكومي الجامعي، وهو أول مركز من نوعه في محافظة طرابلس والشمال”، وتابع “ان نهج حكومة معا للإنقاذ بتوجيهات رئيسها منذ اليوم الأول، كان العمل الدؤوب ومن غير ضجيج لخدمة الناس والمصلحة العامة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام