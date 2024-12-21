مراسل المنار: خمس آليات للعدو الإسرائيلي تقطع الطريق عند مدخل ديرميماس وتتوغل في بعض المنازل في الحي الشرقي للبلدة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 21 2024 - 17:44

مراسل المنار: خمس آليات للعدو الإسرائيلي تقطع الطريق عند مدخل ديرميماس وتتوغل في بعض المنازل في الحي الشرقي للبلدة

منذ 40 mins 21 December، 2024
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