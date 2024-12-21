زعيم المعارضة “الإسرائيلية” يائير لابيد: أدعو المستوطنين للتظاهر في “تل أبيب” مساء اليوم لإعادة “الدولة” لمسارها الصحيح – موقع قناة المنار – لبنان
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December 21 2024 - 17:42

زعيم المعارضة “الإسرائيلية” يائير لابيد: أدعو المستوطنين للتظاهر في “تل أبيب” مساء اليوم لإعادة “الدولة” لمسارها الصحيح

منذ 1 ساعة 21 December، 2024
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