الوكالة الوطنية للإعلام: جرافات تابعة للاحتلال جرفت عدداً من البساتين في الناقورة قرب المقر الرئيسي لقوات اليونيفيل – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 21 2024 - 17:42

الوكالة الوطنية للإعلام: جرافات تابعة للاحتلال جرفت عدداً من البساتين في الناقورة قرب المقر الرئيسي لقوات اليونيفيل

منذ 2 ساعة 21 December، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة