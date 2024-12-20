سرايا القدس: قصفنا برشقة صاروخية من نوع (107) موقع قيادة وسيطرة يتبع للعدو في محور “نتساريم” وقد رصد مجاهدونا هبوط طائرة مروحية في المكان المستهدف لإجلاء المصابين. – موقع قناة المنار – لبنان
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December 20 2024 - 23:12

سرايا القدس: قصفنا برشقة صاروخية من نوع (107) موقع قيادة وسيطرة يتبع للعدو في محور “نتساريم” وقد رصد مجاهدونا هبوط طائرة مروحية في المكان المستهدف لإجلاء المصابين.

منذ 27 mins 20 December، 2024
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