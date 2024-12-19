مجاهد قسامي يجهز طعناً على 4 جنود صهاينة ويغتنم أسلحتهم الشخصية في جباليا

أعلنت كتائب الشهيد عزالدين القسام، أن أحد مجاهديها تمكن صباح اليوم من طعن ضابط صهيوني و 3 جنود من نقطة الصفر والإجهاز عليهم واغتنام أسلحتهم الشخصية في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وتأتي هذه العملية، في ظل استمرار المقاومة الفلسطينية في تصديها للعدو الإسرائيلي لليوم الـ 440 على التوالي. وأعلنت القسام اليوم استهداف موقع “ماجين” العسكري بطائرة “الزواري” الانتحارية.

وعرض الاعلام العسكري للقسام مشاهد لقنص جندي صهيوني في منطقة “التوام” شمال مدينة غزة، في عملية نفذتها يوم أمس الاربعاء، مؤكدة مقتل الجندي.

وفي جباليا، أعلنت “القسام” الأربعاء، عن الإجهاز على 5 جنود إسرائيليين من مسافة صفر قرب مسجد الخلفاء وسط مخيم جباليا. وتمكن مجاهدوها أيضاً من استهداف قوة إسرائيلية تحصنت داخل أحد المنازل بقذيفة “TBG” قرب دوار أبو شرخ غرب جباليا شمال القطاع.

ومن جانبها، سيطرت سرايا القدس اليوم على طائرة صهيونية استطلاعية من نوع “EVO Max” خلال تنفيذها مهام استخبارية في سماء مدينة خانيونس.

وعرضت السرايا مشاهد من استهداف مجاهديها مقر قيادة وسيطرة لجيش العدو في محور “نتساريم”.

المصدر: الاعلام العسكري