قوات العدو تنفذ 3 تفجيرات للمنازل في بلدة طير حرفا – موقع قناة المنار – لبنان
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December 19 2024 - 16:20

قوات العدو تنفذ 3 تفجيرات للمنازل في بلدة طير حرفا

منذ 14 mins 19 December، 2024
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