يديعوت احرونوت العبرية: الهجمات الإسرائيلية التي تهدف إلى الإضرار باقتصاد اليمن لن تردع اليمنيين استناداً إلى تجربتهم في الحرب ضد السعودية – موقع قناة المنار – لبنان
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December 19 2024 - 14:44

يديعوت احرونوت العبرية: الهجمات الإسرائيلية التي تهدف إلى الإضرار باقتصاد اليمن لن تردع اليمنيين استناداً إلى تجربتهم في الحرب ضد السعودية

منذ 54 mins 19 December، 2024
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