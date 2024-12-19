“يديعوت أحرونوت” العبرية: من المرجح أن يواصل اليمنيون إلحاق الأذى بالشحن التجاري والعسكري العالمي في البحر الأحمر مما يتسبب في أضرار اقتصادية جسيمة لإمدادات الطاقة، وهي أضرار تسببوا فيها لأكثر من عام – موقع قناة المنار – لبنان
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December 19 2024 - 14:44

“يديعوت أحرونوت” العبرية: من المرجح أن يواصل اليمنيون إلحاق الأذى بالشحن التجاري والعسكري العالمي في البحر الأحمر مما يتسبب في أضرار اقتصادية جسيمة لإمدادات الطاقة، وهي أضرار تسببوا فيها لأكثر من عام

منذ 55 mins 19 December، 2024
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