فلسطين المحتلة: مدفعية الاحتلال تستهدف لمرتين متتاليتين موقعا في شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 19 2024 - 13:14

فلسطين المحتلة: مدفعية الاحتلال تستهدف لمرتين متتاليتين موقعا في شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

منذ 17 mins 19 December، 2024
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