اعلام العدو: سقوط أجزاء اعتراضية محيط الكنيست صباح اليوم في القدس جراء محاولة اعتراض صاروخ يمني – موقع قناة المنار – لبنان
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December 19 2024 - 13:12

اعلام العدو: سقوط أجزاء اعتراضية محيط الكنيست صباح اليوم في القدس جراء محاولة اعتراض صاروخ يمني

منذ 43 mins 19 December، 2024
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