قوات الشهيد عمر القاسم: استهدفنا بقذائف الهاون تجمعا لجنود وآليات العدو جنوب محور “نتساريم” وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 19 2024 - 13:12

قوات الشهيد عمر القاسم: استهدفنا بقذائف الهاون تجمعا لجنود وآليات العدو جنوب محور “نتساريم” وسط قطاع غزة

منذ 1 ساعة 19 December، 2024
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