المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي: تفعيل صفارات الإنذار حول تسلل طيران معاد إلى غلاف غزة والتفاصيل قيد التحقيق – موقع قناة المنار – لبنان
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December 19 2024 - 13:12

المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي: تفعيل صفارات الإنذار حول تسلل طيران معاد إلى غلاف غزة والتفاصيل قيد التحقيق

منذ 1 ساعة 19 December، 2024
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