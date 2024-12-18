حركة حماس: تغول المستوطنين على قرى الضفة واعتداءاتهم المستمرة هي جرائم لن يردعها إلا الرصاص والعمل المقاوم – موقع قناة المنار – لبنان
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December 18 2024 - 11:18

حركة حماس: تغول المستوطنين على قرى الضفة واعتداءاتهم المستمرة هي جرائم لن يردعها إلا الرصاص والعمل المقاوم

منذ 8 mins 18 December، 2024
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