حركة حماس: عملية اطلاق النار في نابلس ورام الله رد من المقاومة على مخططات الاحتلال في الضفة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 18 2024 - 11:18

حركة حماس: عملية اطلاق النار في نابلس ورام الله رد من المقاومة على مخططات الاحتلال في الضفة

منذ 18 mins 18 December، 2024
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