وزارة الخارجية الروسية: نراقب عن كثب التنفيذ العملي للمهام التي حددتها السلطات السورية الجديدة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 18 2024 - 11:18

وزارة الخارجية الروسية: نراقب عن كثب التنفيذ العملي للمهام التي حددتها السلطات السورية الجديدة

منذ 1 ساعة 18 December، 2024
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