سوريا: استئناف العمل في مطار دمشق الدولي للمرة الأولى منذ سقوط نطام الرئيس السوري بشار الأسد واقلاع أول طائرة مدنية الى مطار حلب – موقع قناة المنار – لبنان
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December 18 2024 - 11:18

سوريا: استئناف العمل في مطار دمشق الدولي للمرة الأولى منذ سقوط نطام الرئيس السوري بشار الأسد واقلاع أول طائرة مدنية الى مطار حلب

منذ 2 ساعة 18 December، 2024
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