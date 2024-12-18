يسرائيل هيوم عن سموتريتش: نتنياهو يعرف ما هي خطوطنا الحمراء وصفقة التبادل المطروحة حاليا لا تخدم أمن إسرائيل – موقع قناة المنار – لبنان
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December 18 2024 - 11:18

يسرائيل هيوم عن سموتريتش: نتنياهو يعرف ما هي خطوطنا الحمراء وصفقة التبادل المطروحة حاليا لا تخدم أمن إسرائيل

منذ 2 ساعة 18 December، 2024
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