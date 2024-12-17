النائب حسن فضل الله : عندما نقول اننا انتصرنا يعني ذلك اسقاط اهداف العدو الذي لم يستطع سحق حزب الله أو الغائه من المعادلة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 17 2024 - 22:42

النائب حسن فضل الله : عندما نقول اننا انتصرنا يعني ذلك اسقاط اهداف العدو الذي لم يستطع سحق حزب الله أو الغائه من المعادلة

منذ 17 mins 17 December، 2024
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