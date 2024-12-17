نيبينزيا: زيلينسكي رفض بطريقة فظة استعادة أكثر من 600 أسير حرب أوكراني

قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن فلاديمير زيلينسكي رفض “بطريقة فظة” استرداد أكثر من 600 أسير حرب أوكراني، مما أظهر إحجامه عن التحرك نحو السلام.

وأوضح المندوب الروسي الدائم خلال اجتماع مجلس الأمن، قائلا: “إن إحجام نظام كييف الذي تأخر في التحرك نحو السلام تجلى أيضا في رفض اقتراح هنغاريا بوقف إطلاق النار في عيد الميلاد وتبادل الأسرى”.

وأضاف: “من جانبنا، في نفس اليوم قمنا بتسليم قائمة التبادل، لكن زيلينسكي، بطريقته الفظة المميزة، رفض هذه المبادرة بشكل قاطع، ورفض مرة أخرى أخذ أكثر من 600 عسكري أوكراني موجودين في روسيا منذ أكثر من عام”.

وأشار إلى أن “نظام كييف على استعداد لتبادل مقاتلي الكتائب القومية فقط، وكذلك المرتزقة الأجانب، أما بخصوص الأوكرانيين العاديين الذين انتهى بهم الأمر في الجبهة بسبب التعبئة القسرية فلا يهتم بهم أبدا”.

هذا وصرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في وقت سابق، بأن رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان اقترح إجراء عملية تبادل كبيرة للأسرى بين روسيا وأوكرانيا وإعلان هدنة عيد الميلاد، لكن كييف رفضت.

المصدر: روسيا اليوم