المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي: نجري عمليات بحث عن شخص أطلق النار تجاه مركبة إسرائيلية جنوب غرب نابلس. – موقع قناة المنار – لبنان
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December 15 2024 - 20:56

المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي: نجري عمليات بحث عن شخص أطلق النار تجاه مركبة إسرائيلية جنوب غرب نابلس.

منذ 7 mins 15 December، 2024
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