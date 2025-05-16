طيران الاحتلال المروحي يشن غارة على المواصي غرب خانيونس – موقع قناة المنار – لبنان
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May 16 2025 - 02:12

طيران الاحتلال المروحي يشن غارة على المواصي غرب خانيونس

منذ 53 mins 16 May، 2025
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