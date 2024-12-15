نتنياهو يبحث مع ترامب التطورات في سورية وإيران وغزة خلال اتصال هاتفي

أجرى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء السبت، اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، ناقشا خلاله التطورات في سوريا وإيران وغزة. يأتي ذلك على خلفية “التفاؤل الحذر” الذي تبثه واشنطن وتل أبيب بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن غزة وصفقة تبادل أسرى مع حركة حماس قبل عودة ترامب إلى البيت الأبيض.

كما تأتي المكالمة على وقع التطورات في سوريا والحملة العسكرية العدوانية التي تشنها إسرائيل على المقدرات العسكرية السورية وسيطرتها على المنطقة العازلة في المنطقة الحدودية.

وكان الرئيس الأميركي المنتخب قد علق على انهيار النظام السوري بالقول: “سورية في فوضى، لكنها ليست صديقتنا. لا ينبغي للولايات المتحدة أن يكون لها أي علاقة بما يحدث”. وتابع ترامب في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي “تروث” قائلا: “هذه ليست معركتنا، لندع الأمور تجري، دون أن نتدخل”.

من جانبه، أعلن وزير الحرب الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أنه أصدر أوامر للجيش “بالاستعداد للبقاء” طوال الشتاء في المنطقة العازلة في هضبة الجولان الإستراتيجية المحتلة.

وندد زعيم “هيئة تحرير الشام” أبو محمد الجولاني، السبت، بتوغل القوات الإسرائيلية في سوريا. وقال إن “الإسرائيليين تجاوزوا خطوط الاشتباك في سورية بشكل واضح مما يهدد بتصعيد غير مبرر في المنطقة”.

وأضاف أن “الوضع السوري المنهك بعد سنوات من الحرب والصراعات لا يسمح بالدخول في أي صراعات جديدة”.

المصدر: مواقع