المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا: نشوب حرائق في مصفاة الزاوية أدى إلى أضرار جسيمة ببعض خزاناتها جراء اشتباكات بين مجموعات مسلحة في محيطها – موقع قناة المنار – لبنان
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December 15 2024 - 10:20

المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا: نشوب حرائق في مصفاة الزاوية أدى إلى أضرار جسيمة ببعض خزاناتها جراء اشتباكات بين مجموعات مسلحة في محيطها

منذ 1 ساعة 15 December، 2024
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