طيران الاحتلال يشن غارات على محيط مدينة دوما في ريف دمشق – موقع قناة المنار – لبنان
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December 13 2024 - 22:18

طيران الاحتلال يشن غارات على محيط مدينة دوما في ريف دمشق

منذ 30 mins 13 December، 2024
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