سرايا القدس: قصفنا عسقلان ومستوطنات غلاف غزة برشقة صاروخية – موقع قناة المنار – لبنان
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December 13 2024 - 22:18

سرايا القدس: قصفنا عسقلان ومستوطنات غلاف غزة برشقة صاروخية

منذ 1 ساعة 13 December، 2024
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