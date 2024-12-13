104 عملٍ مقاومٍ بالضفة تسفر عن قتيل إسرائيلي و7 إصابات

سجل مركز معلومات فلسطين “مُعطى”، 104 عملٍ مقاومٍ ضد جنود الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، قامت بها المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية خلال الأسبوع الماضي. وبين مركز “معطي”، في تقرير له الجمعة، إلى أنه خلال الفترة ما بين 06-12-2024 حتى 12-12-2024، رصد المركز 104 عملٍ مقاومٍ، أسفرت عن قتيل و7 إصابات في صفوف جنود الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين.

ورصد المركز 20 عملية إطلاق نار واشتباكات مسلحة بين مقاومين وجنود الاحتلال الإسرائيلي، وعمليتي دهس، و9 عمليات تفجير عبوات ناسفة، واستهداف آليتين عسكريتين لجيش الاحتلال، إضافة إلى التصدي لـ7 اعتداءات من قبل المستوطنين وتحطيم ثلاث مركبات لهم في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وذكر مركز “معطى”، في تقريره أن أعمال المقاومة شملت مواجهات شعبية بين الشبان وجنود الاحتلال، وتركزت في 58 نقطة بالضفة، وتخللها إلقاء حجارة، فيما خرجت 5 مظاهرات منددة بجرائم الاحتلال وحرب الإبادة المستمرة ضد أهالي قطاع غزة منذ أكثر من عام.

وتشهد مدن الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر/تشرين أول 2023، تصعيداً غير مسبوق، إذ تقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل يومي باقتحامات لكافة المدن والبلدات يتم خلال مداهمة منازل وتخريب ممتلكات واعتقال العشرات من الفلسطينيين.

منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023، بلغت حصيلة حملات الاعتقال التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، أكثر من 11 ألف و700 حالة، بينهم 435 امرأة و765 طفلًا.

المصدر: مواقع