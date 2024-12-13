النائب حمادة من الهرمل: المقاومة على قوتها ومعها قدراتها

شيع “حزب الله” و المقاومة الإسلامية في الهرمل الشهيد على طريق القدس زين العابدين علي جعفر، في ملعب نادي التضامن الرياضي، في حضور عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب إيهاب حمادة، علماء دين وفاعليات.

بداية، تحدث نجل الشهيد وعاهد والده على “البقاء على نهجه”، تلاه حمادة مؤكدا أن “المقاومة ستكبر وتتسع وستنمو، وهي على قوتها ومعها قدراتها، وشبابها على كامل الجهوزية والحافزية والإستعداد لمواجهة العدو الإسرائيلي بروح استشهادية، وأرغمته على القبول بوقف إطلاق النار في الجنوب”.

ثم أم الشيخ محمد جعفر المصلين على الجثمان ، قبل أن ينقل إلى بلدته قبش – سهلات الماء، حيث ووري في الثرى.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام