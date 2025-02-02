النائب حمادة في تكريم الشهيد الشيخ قاووق في عبا: ندافع عن أرضنا ونحميها من ذلك الوحش الذي اختبره الجميع

أحيا “حزب الله” ذكرى استشهاد العلامة القائد الشيخ نبيل قاووق وشهداء بلدة عبا الجنوبية بحفلٍ تكريميّ أقيم في حسينية البلدة، بمشاركة شخصيات وفاعليات، من بينهم عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب الدكتور إيهاب حمادة، وعضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب هاني قبيسي، إلى جانب عوائل الشهداء وحشد من الأهالي.

بعد تلاوة آياتٍ بيّنات من القرآن الكريم، ألقى الشاعر محمد نسر قصيدة من وحي المناسبة، تلاها عرضُ فيلمٍ يروي بعضًا من قصص القائد الشهيد الشيخ نبيل قاووق، فيما قدّم الحفل التكريمي عماد عواضة.

كلمة “حزب الله”

ألقى النائب إيهاب حمادة كلمة باسم “حزب الله” قال فيها: “المعادلات الحقيقية هي التي تكتبونها أنتم، وهي المعادلة الثابتة التي خطّها الشهداء بدمائهم، والتي يكتبها الآن أهل الجنوب، من أطفالٍ ونساءٍ ورجال، في مواجهة هذا العدو”.

وأضاف: “انظروا إلى تلك المرأة التي أصبحت عنوانًا للعظمة والعزة على مستوى العالم، بثباتها وصبرها وقوتها واقتدارها، وهي تقف في وجه آلة القتل والدمار (الميركافا) دون أن تهتزّ، حتى بعد إطلاق النار عليها”.

وتساءل: “من صنع هذه الشخصية؟ ومن أين أتت هذه القدرة؟ لذلك، على كل من يريد أن يكون صاحب مقام في هذه الدنيا، ثابتًا ويعتدّ بانتمائه لأرضه، أن يأتي إلى الجنوب لأخذ الدروس والتعلم”.

وأكد: “نحن ثابتون ومطمئنون، وهذه المقاومة قوية ومقتدرة، بفضل ارتباطها بالله تبارك وتعالى، وارتباطها بالحق الذي تقدّسه الشرائع السماوية والأرضية”.

وختم بالقول: “إننا ندافع عن أرضنا ونحميها من ذلك الوحش الذي اختبره الجميع”.

بعد الاحتفال، أقيم مجلس عزاءٍ حسينيّ عن أرواح الشهداء.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام