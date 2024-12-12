ميقاتي: الاستهداف الإسرائيلي لبلدة الخيام بعد انتشار الجيش اللبناني غدر موصوف – موقع قناة المنار – لبنان
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December 12 2024 - 16:54

ميقاتي: الاستهداف الإسرائيلي لبلدة الخيام بعد انتشار الجيش اللبناني غدر موصوف

منذ 49 mins 12 December، 2024
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