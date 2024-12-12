شهيدان وجريح في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت ساحة مدينة الخيام جنوبي لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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December 12 2024 - 16:52

شهيدان وجريح في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت ساحة مدينة الخيام جنوبي لبنان

منذ 57 mins 12 December، 2024
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