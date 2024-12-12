جيش العدو الإسرائيلي يطلب من سكان بلدة الحميدية بمحافظة القنيطرة جنوبي سوريا اخلاءها – موقع قناة المنار – لبنان
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December 12 2024 - 16:52

جيش العدو الإسرائيلي يطلب من سكان بلدة الحميدية بمحافظة القنيطرة جنوبي سوريا اخلاءها

منذ 58 mins 12 December، 2024
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