فلسطين المحتلة: ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على منزل في شارع الجلاء غربي مدينة غزة إلى 10 شهداء – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 12 2024 - 10:40

فلسطين المحتلة: ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على منزل في شارع الجلاء غربي مدينة غزة إلى 10 شهداء

منذ 23 mins 12 December، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة