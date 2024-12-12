صحيفة يسرائيل هيوم: إصابة 3 إسرائيليين جراء إطلاق نار على حافلة عند حاجز النفق جنوب القدس – موقع قناة المنار – لبنان
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December 12 2024 - 01:20

صحيفة يسرائيل هيوم: إصابة 3 إسرائيليين جراء إطلاق نار على حافلة عند حاجز النفق جنوب القدس

منذ 1 ساعة 11 December، 2024
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