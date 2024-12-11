بلديات الضاحية الجنوبية ترفع ركام العدوان وتنتظر تحرك مؤسسات الدولة

تبذل بلديات الضاحية الجنوبية في بيروت جهدا كبيرا للتعامل مع ركام العدوان التي ملأت الشوارع والطرقات العامة. فمنذ اليوم الاول على وقف النار وبلديات الضاحية، وفي مقدمهم اتحاد بلدياتها تعمل باللحم الحي على رفع الركام من الطرقات كذلك الحال بالنسبة لرفع النفايات.

الغبيري التي طالها عدوان كبير، لم تسترح بلديتها من رفع الركام، وتصليح ما أمكن لعودة الحياة الى طبيعتها. وهذه الجرافة الصغيرة التي تعود لبلدية البرج، تعمل صبح مساء على رفع النفايات من الطرقات.

هي مسؤوليات كبرى ملقاة على عاتق البلديات، فيما المطلوب القيام بتحرك سريع من قبل الحكومة لانجاز ما هو متوجب عليها وفي حده الادنى رفع الركام أولا.

المصدر: المنار