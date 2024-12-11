بدء إفادة نتنياهو في محاكمته بملفات فساد بعد استقباله رئيس باراغواي

وصل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، إلى المحكمة المركزية في تل أبيب، بعد ظهر اليوم الأربعاء، للإدلاء بإفادته لليوم الثاني على التوالي في قضايا الفساد المتهم بها، وتشمل تهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.

وخلال إفادته أمام المحكمة، أمس، تحدث نتنياهو عن رفضه مطالب داخلية وخارجية للتوصل إلى اتفاق لحل الدولتين، وعن سياسته ضد إيران، وكرر ادعاءه بما يتعلق بالملف 4000، بأن التغطية الإعلامية له في موقع “واللا” الإلكتروني لم تكن داعمة وإنما كانت معادية بشكل غير مألوف.

وتجري محاكمة نتنياهو في قاعة تحت الأرض في المحكمة المركزية في تل أبيب، وهي قاعة مخصصة لمحاكمة أعضاء في المنظمات الإجرامية.

ووفقا لقرار قضاة المحكمة، فإن جلسات الاستماع لإفادة نتنياهو يجب أن تبدأ الساعة العاشرة صباحا وتستمر حتى الساعة الرابعة مساء، لكن الجلسة اليوم بدأت عند الساعة الثانية ونصف من بعد الظهر بسبب استقبال رئيس باراغواي في الكنيست.

المصدر: مواقع