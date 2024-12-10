وسائل إعلام إسرائيلية: “القناة 13”: للمرة الأولى يتم إخطار أعضاء “الكابينيت” بموافقة حماس على صفقة تبادل أسرى وعودة الوساطة القطرية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 10 2024 - 21:24

وسائل إعلام إسرائيلية: “القناة 13”: للمرة الأولى يتم إخطار أعضاء “الكابينيت” بموافقة حماس على صفقة تبادل أسرى وعودة الوساطة القطرية

منذ 1 ساعة 10 December، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة